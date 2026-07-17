Atelier Artistique – Diorama avec Nicolas Guillemot, Galerie Lamazière, Cormeilles-en-Parisis
samedi 24 avril 2027 · Galerie Lamazière · Cormeilles-en-Parisis
Informations pratiques
Atelier Artistique – Diorama avec Nicolas Guillemot Samedi 24 avril 2027, 14h00 Galerie Lamazière Val-d’Oise
6,50€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-24T14:00:00+02:00 – 2027-04-24T16:00:00+02:00
Fin : 2027-04-24T14:00:00+02:00 – 2027-04-24T16:00:00+02:00
Atelier diorama « Nos Paysages »
Samedi 24 avril à 14h autour de l’exposition Nos nuages p. 56
Durée : 2h | Dès 10 ans | Lamazière
En compagnie de Nicolas Guillemot, amusez-vous à la création de petits dioramas dont vous serez le sujet principal.
Galerie Lamazière 27 Rue Thibault Chabrand, 95240 Cormeilles-en-Parisis Cormeilles-en-Parisis 95240 Val-d’Oise Île-de-France 0134504765 https://www.ville-cormeilles95.fr/transitions/vie-culturelle/ https://www.instagram.com/culturecormeilles95/;https://www.facebook.com/CultureCormeilles95/;https://www.instagram.com/cormeillesenparisis/;https://www.facebook.com/cormeilles Découvrez des expositions valorisant la création contemporaine à travers diverses disciplines comme la peinture, l’illustration ou la photographie.
Mercredi de 10h à 12h | Vendredi de 16h30 à 18h | Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Entrée libre / Accueil de groupes (scolaires, associations, entreprises, IME) sur réservation. Ligne J depuis Saint Lazare
Atelier diorama « Nos Paysages »
©Nicolas Guillemot
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