Atelier artistique et collaboratif Coloc’adhi et Sam’art Morcenx-la-Nouvelle
Atelier artistique et collaboratif Coloc’adhi et Sam’art Morcenx-la-Nouvelle samedi 18 avril 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Atelier artistique et collaboratif Coloc’adhi et Sam’art
Salle municipale de Garrosse Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Dans le cadre du Mois Landais de l’Autisme, l’association COLOC’ADHI, en partenariat avec l’Atelier SAM’ART, vous invite à participer à un atelier artistique unique, placé sous le signe du partage et de l’inclusion.
Dans le cadre du Mois Landais de l’Autisme, l’association COLOC’ADHI, en partenariat avec l’Atelier SAM’ART, vous invite à participer à un atelier artistique unique, placé sous le signe du partage et de l’inclusion.
Ouvert à tous, cet atelier propose la création d’une œuvre collective intitulée Le Livre des Possibles . Un moment convivial où chacun est invité à s’exprimer à travers l’art, à laisser libre cours à son imagination et à contribuer à une réalisation commune.
Cette initiative s’inscrit dans une volonté de sensibilisation à l’autisme, de valorisation des différences et de promotion de l’inclusion par la création artistique. .
Salle municipale de Garrosse Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 22 85 colocadhi@gmail.com
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English : Atelier artistique et collaboratif Coloc’adhi et Sam’art
As part of Landes Autism Month, the COLOC?ADHI association, in partnership with Atelier SAM?ART, invites you to take part in a unique artistic workshop, dedicated to sharing and inclusion.
L’événement Atelier artistique et collaboratif Coloc’adhi et Sam’art Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Morcenx
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