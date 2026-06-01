Atelier artistique et écologique Place du Château Salha Bardos

Bardos

Atelier artistique et écologique

Place du Château Salha Château de Salha place de la Mairie Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Hommage aux abeilles et aux œuvres de Louisa Raddatz.

Atelier de co-création solo ou parent enfants (à partir de 6 ans) avec Aude Berard d’Artpiculture, organisé dan le cadre de la 46eme exposition d’art contemporain.

Au programme un temps pour se relier au vivant, flâner, humer le vent, les fleurs et s’inspirer des œuvres de Louisa Raddatz pour créer en hommage aux abeilles. Sur inscription, places limitées. .

Place du Château Salha Château de Salha place de la Mairie Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 foyerdebardos@gmail.com

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English : Atelier artistique et écologique

L’événement Atelier artistique et écologique Bardos a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque