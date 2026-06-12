Atelier artistique – Menu illustré Médiathèque Victor Jara (Couëron) Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-08 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Jeune Public

C’est l’heure du goûter ! Gourmand, insolite, à thème… Invente ton menu de goûter illustré en explorant la technique des marqueurs à alcool et feutre fin !D’après les albums « Un trésor d’anniversaire » et « Un amour de tempête » (Karen Hottois, Seuil jeunesse). Mercredi 8 juillet 15h-16h30Médiathèque Victor-JaraGratuitEnfants à partir de 6 ans Inscription : sur mediatheque.ville-coueron.frou à l’accueil de la médiathèque ou par téléphone au 02.40.38.38.38

Médiathèque Victor Jara (Couëron) Couëron 44220

02 40 38 38 38 http://mediatheque.ville-coueron.fr mediatheque@mairie-coueron.fr



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