Atelier autour de l’exposition « Trajectoire » La Gerbetière – Maison Audubon Couëron
Atelier autour de l’exposition « Trajectoire » La Gerbetière – Maison Audubon Couëron dimanche 5 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-05 15:30 – 17:30
Gratuit : oui Réservation sur www.ville-coueron.fr Senior, Personne en situation de handicap, Adulte, Etudiant
Tout l’été et dès le 6 juin, venez découvrir à la Gerbetière le travail artistique et biographique de l’artiste figurative Amandine Sourisseau.En complément, Amandine Sourisseau vient animer un atelier de 2 heures autour de sa pratique artistique. Dimanche 5 juillet, 15h30-17h30La Gerbetière – Maison Audubon, 1 rue des BergeronnettesGratuitJeunes, adultesSur réservation >> S’inscrire
La Gerbetière – Maison Audubon Couëron 44220
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