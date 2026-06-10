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Atelier autour de l’exposition « Trajectoire » La Gerbetière – Maison Audubon Couëron

Atelier autour de l’exposition « Trajectoire » La Gerbetière – Maison Audubon Couëron

Atelier autour de l’exposition « Trajectoire » La Gerbetière – Maison Audubon Couëron dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : La Gerbetière – Maison Audubon

Adresse : 1 rue des Bergeronnettes, Couëron

Ville : 44220 Couëron

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 15:30

Tarif : Réservation sur www.ville-coueron.fr

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-05 15:30 – 17:30
Gratuit : oui Réservation sur www.ville-coueron.fr Senior, Personne en situation de handicap, Adulte, Etudiant 

Tout l’été et dès le 6 juin, venez découvrir à la Gerbetière le travail artistique et biographique de l’artiste figurative Amandine Sourisseau.En complément, Amandine Sourisseau vient animer un atelier de 2 heures autour de sa pratique artistique. Dimanche 5 juillet, 15h30-17h30La Gerbetière – Maison Audubon, 1 rue des BergeronnettesGratuitJeunes, adultesSur réservation >> S’inscrire

La Gerbetière – Maison Audubon Couëron 44220


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