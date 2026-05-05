Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Initiations West Coast Swing & Line Dance + Soirée WCS, La Fraterne, Couëron

Initiations West Coast Swing & Line Dance + Soirée WCS, La Fraterne, Couëron

Initiations West Coast Swing & Line Dance + Soirée WCS, La Fraterne, Couëron jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : La Fraterne

Adresse : 2 rue des Grandes Bosses, Couëron

Ville : 44220 Couëron

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Tarif : Initiations gratuites / Soirée 5 € + conso

Initiations West Coast Swing & Line Dance + Soirée WCS Jeudi 9 juillet, 19h30 La Fraterne Loire-Atlantique

Initiations gratuites / Soirée 5 € + conso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T19:30:00+02:00 – 2026-07-09T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-09T19:30:00+02:00 – 2026-07-09T23:59:00+02:00

19h30-20h30 : INITIATION WEST COAST SWING
Seul, en couple ou entre amis, viens goûter à cette danse à deux addictive sur tes musiques préférées.

20h30-21h : INITIATION LINE DANCE
Danse solo mais en groupe. Chorégraphie super fun !

21h-1h : SOIREE WEST COAST SWING. Ouverte à tous

Grande salle climatisée / Bar et restauration sur place
Viens danser et te régaler à La Fraterne avec Nantes West !

La Fraterne 2 rue des Grandes Bosses, Couëron Couëron 44220 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 25 30 29 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 44 75 99 61 »}, {« type »: « email », « value »: « nantes.west.44@gmail.com »}]
2 Initiations à suivre + Soirée West Coast Swing west coast wcs

À voir aussi à Couëron (Loire-Atlantique)