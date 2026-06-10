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La Plancha du Quai 15-25 ans Le Quai Couëron

La Plancha du Quai 15-25 ans Le Quai Couëron

La Plancha du Quai 15-25 ans Le Quai Couëron jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Le Quai

Adresse : 2 quai Jean-Pierre-Fougerat, Couëron

Ville : 44220 Couëron

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 18:00 – 22:00
Gratuit : oui  Etudiant, Jeune Public 

Pour une soirée conviviale avec musique et bonne ambiance entre jeunes. Que tu viennes solo ou avec tes potes, c’est l’occasion parfaite pour chiller, rencontrer du monde et profiter du début d’été. Organisé par le Quai, service Enfance Jeunesse de la Ville. Jeudi 9 juillet 18h-22hLe Quai, 2 quai Jean-Pierre-FougeratGratuit15-25 ansInscription : lequai@mairie-coueron.fr

Le Quai Couëron 44220


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