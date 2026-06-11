Célébrez la Fête nationale ! – Feu d’artifice à Couëton Esplanade Jérémie Huguet Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

À l’occasion de la Fête nationale, les bords de Loire s’animent le samedi 11 juillet 2026 jusqu’au lancement du traditionnel feu d’artifice, tiré à 23h ! Rendez-vous sur l’esplanade Jérémie-Huguet pour profiter des différentes animations, gratuites et accessibles à tous. 19h – 20h- Animations sportives20h30 – 21h15 – Concert Cocodri22h – 23h – Fanfare techno Jack 200023h – 23h10 – Feu pyrotechnique23h15 – 00h30 – DJ set par DJ Velt

Esplanade Jérémie Huguet Couëron 44220



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