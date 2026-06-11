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Célébrez la Fête nationale ! – Feu d’artifice à Couëton Esplanade Jérémie Huguet Couëron

Célébrez la Fête nationale ! – Feu d’artifice à Couëton Esplanade Jérémie Huguet Couëron

Célébrez la Fête nationale ! – Feu d’artifice à Couëton Esplanade Jérémie Huguet Couëron samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Esplanade Jérémie Huguet

Adresse : Quai Jean-Pierre-Fougerat - Bords de Loire

Ville : 44220 Couëron

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 19:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

À l’occasion de la Fête nationale, les bords de Loire s’animent le samedi 11 juillet 2026 jusqu’au lancement du traditionnel feu d’artifice, tiré à 23h ! Rendez-vous sur l’esplanade Jérémie-Huguet pour profiter des différentes animations, gratuites et accessibles à tous. 19h – 20h- Animations sportives20h30 – 21h15 – Concert Cocodri22h – 23h – Fanfare techno Jack 200023h – 23h10 – Feu pyrotechnique23h15 – 00h30 – DJ set par DJ Velt

Esplanade Jérémie Huguet Couëron 44220

Les Estivales 2026


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