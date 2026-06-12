Balade d’écriture – De la feuille à la plume École primaire Jean-Zay Couëron mercredi 1 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 15:30 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Partageons une balade sur les sentiers couëronnais, ponctuée de plusieurs haltes d’écriture où nous pourrons écrire des lettres aux arbres, à la nature, aux paysages qui nous entourent. Mercredi 1er juillet 15h30-17hAutour de l’école Jean-ZayGratuitTout public Sur inscription auprès de la médiathèque : 02.40.38.38.38 ou se présenter à l’accueil.

École primaire Jean-Zay Couëron 44220

02 55 59 55 02 ce.0442869e@ac-nantes.fr



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