Balade d’écriture – De la feuille à la plume École primaire Jean-Zay Couëron
Balade d’écriture – De la feuille à la plume École primaire Jean-Zay Couëron mercredi 1 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 15:30 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
Partageons une balade sur les sentiers couëronnais, ponctuée de plusieurs haltes d’écriture où nous pourrons écrire des lettres aux arbres, à la nature, aux paysages qui nous entourent. Mercredi 1er juillet 15h30-17hAutour de l’école Jean-ZayGratuitTout public Sur inscription auprès de la médiathèque : 02.40.38.38.38 ou se présenter à l’accueil.
École primaire Jean-Zay Couëron 44220
02 55 59 55 02 ce.0442869e@ac-nantes.fr
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