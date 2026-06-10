Cardio training Piste d’athlétisme (Couëron) Couëron
Cardio training Piste d’athlétisme (Couëron) Couëron mardi 21 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 19:00 – 19:45
Gratuit : oui Adulte, Senior
Exercices cardio et de renforcement musculaire, encadrés par un éducateur sportif municipal. Les mardis 7, 21 et 28 juillet19h-19h45Complexe Paul Langevin – plateau athlétique Hubert Ollic – espace enherbéGratuitAdultes, seniors Inscription : service.sports-loisirs@mairie-coueron.fr ou 02 40 38 32 11, au plus tard le jeudi précédent la séance Attestation de non contre-indication à la pratique de l’activité obligatoire.
Piste d’athlétisme (Couëron) Couëron 44220
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