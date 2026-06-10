Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cardio training Piste d’athlétisme (Couëron) Couëron

Cardio training Piste d’athlétisme (Couëron) Couëron

Cardio training Piste d’athlétisme (Couëron) Couëron mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Piste d'athlétisme (Couëron)

Adresse : Boulevard Paul Langevin

Ville : 44220 Couëron

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 19:00 – 19:45
Gratuit : oui  Adulte, Senior 

Exercices cardio et de renforcement musculaire, encadrés par un éducateur sportif municipal. Les mardis 7, 21 et 28 juillet19h-19h45Complexe Paul Langevin – plateau athlétique Hubert Ollic – espace enherbéGratuitAdultes, seniors Inscription : service.sports-loisirs@mairie-coueron.fr ou 02 40 38 32 11, au plus tard le jeudi précédent la séance Attestation de non contre-indication à la pratique de l’activité obligatoire.

Piste d’athlétisme (Couëron) Couëron 44220


Afficher la carte du lieu Piste d’athlétisme (Couëron) et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Couëron (Loire-Atlantique)