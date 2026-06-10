Pool party 11-25 ans Piscine Baptiste-Lefèvre Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 18:30 – 21:30

Gratuit : oui Age minimum : 11 et Age maximum : 25

Envie de chiller au soleil, de te baigner et de passer une bonne soirée ? Le Quai, le Centre Pierre Legendre et le Centre Henri Normand t’invitent à une soirée piscine avec musique et plancha. Organisé par le service Jeunesse de la Ville et les centres sociaux culturelsHenri-Normand et Pierre-Legendre. Vendredi 17 juillet, 18h30-21h30Piscine Baptiste-LefèvreGratuit11 à 25 ans Inscription obligatoire : Pour les 15-25 ans lequai@mairie-coueron.fr ou 06 72 18 27 98 Pour les 11-14 ans auprès des centres socioculturels Pierre Legendre et Henri-Normand

Piscine Baptiste-Lefèvre Couëron 44220

02 40 86 02 72 https://www.ville-coueron.fr/sports/piscine-baptiste-lefevre/



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