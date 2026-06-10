L’étoile verte : premiers pas Lac de Beaulieu Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-26 09:30 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Au cœur de notre métropole, nous vous invitons à découvrir la magnifique étoile verte, véritable réseau de chemins pédestres qui dessine la forme d’une étoile à six branches reliant les vallées et les principaux parcs de nos 24 communes.En accompagnement de ce lancement de projet, l’Association culturelle de l’été vient guider vos « premiers pas » le long de l’étoile verte pour découvrir les branches de la Loire Aval, de l’Erdre et de la Loire Amont, le temps d’un week-end d’animations gratuites du 23 au 26 juillet. Au programme à Couëron dimanche 26 juillet : Spectacle « Le Belvédère » Performance en continu de J. Swartvagher avec jumelles, transats et carnets à dessins.Belvédère de la Pierre-Thamis, Port-Launay9h30-12h30 Goguette Baptisée la Goguette, cette caravane-itinérante-polymorphe, hérite de ces rendez-vous d’autrefois, festifs et libres, où l’on se retrouvait pour savourer l’instant, en musique et en bonne compagnie !Lac de Beaulieu14h-19h Les arpenteurs d’étoiles – Atelier haïku Ateliers d’écriture Haïku avec Gweanaël Dupont de l’association de l’Annexe et ses panneaux d’observation poétique.Lac de Beaulieu14h30-17h30 Les arpenteurs d’étoiles – Lecture et éveil corporel Lecture et éveil corporel avec Julia Passot du collectif La Turbine. Balade d’éveil sensoriel et lecture collective du texte Panthère paillette ».Lac de Beaulieu14h30-17h30 Spectacle « Résonances » Kevin Ferré et Florent Gauvrit vous offre un spectacle de 20min mêlant danse et violoncelle électro.Lac de Beaulieu17h et 18h Les arpenteurs d’étoiles – Parcours « Au fil de l’eau » En groupe de 20 cyclistes, effectuer un parcours aller-retour au fil de l’eau, du lac de Beaulieu au canal de la Martinière, accompagné d’Eric Lemerle, médiateur environnemental de l’Estuarium et son sac à dos à énigmes et jumelles.Départ du lac de Beaulieu15h-18hSur inscription : letoileverte-premierspas.fr Les arpenteurs d’étoiles – Détectives en arbres Enquête en famille ! Utilisez vos talents de détective pour mener l’enquête sur les arbres de Couëron venus d’ailleurs !Jardins de la Gerbetière, Maison Audubon – 1 rue des Bergeronnettes15h-18h>> S’inscrire Informations pratiques :GratuitTout publicAccès libre (sauf parcours « Au fil de l’eau » et « Détectives en arbres » sur inscription)>> Programme complet de l’Étoile verte

Lac de Beaulieu Couëron 44220

02 40 38 51 00



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