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Atelier artistique Portrait-Robot Manoir de Kerlaouen Lesneven

Atelier artistique Portrait-Robot Manoir de Kerlaouen Lesneven vendredi 31 juillet 2026.

Lieu
Manoir de Kerlaouen
Adresse
48 rue Général de Gaulle
Ville
29260 Lesneven
Département
Finistère
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Lesneven

Atelier artistique Portrait-Robot

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31 11:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Venez jouer les détectives et essayer de tirer le portrait d’un personnage que vous ne verrez qu’une fois votre œuvre terminée !

Sur réservation Conseillé aux 8 ans et plus   .

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 91 64 91 

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English :

L’événement Atelier artistique Portrait-Robot Lesneven a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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