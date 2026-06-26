Atelier artistique Portrait-Robot Manoir de Kerlaouen Lesneven

Lesneven

Atelier artistique Portrait-Robot

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 11:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Venez jouer les détectives et essayer de tirer le portrait d’un personnage que vous ne verrez qu’une fois votre œuvre terminée !

Sur réservation Conseillé aux 8 ans et plus .

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 91 64 91

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English :

L’événement Atelier artistique Portrait-Robot Lesneven a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne