Atelier découverte plantes et bien-être de la marque Plantarée Stal Vrac Lesneven
Atelier découverte plantes et bien-être de la marque Plantarée Stal Vrac Lesneven lundi 3 août 2026.
Lesneven
Atelier découverte plantes et bien-être de la marque Plantarée
Stal Vrac 9 Rue du Comte Even Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Venez découvrir Plantarée !
Plantarée propose des complexes hydro-alcooliques de plantes fraîches et des concentrés de bourgeons (gemmothérapie), certifiés biologiques par Ecocert, ainsi que des cosmétiques (macérations huileuses de plantes fraîches), également certifiés biologiques par Ecocert Greenlife, selon le référentiel Cosmos.
Compléments et soins naturel bio à base de plantes (gemmothérapie). Fabriqué à Plonéour-Lanvern. .
Stal Vrac 9 Rue du Comte Even Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 67 28 18 41
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English :
L’événement Atelier découverte plantes et bien-être de la marque Plantarée Lesneven a été mis à jour le 2026-06-09 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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