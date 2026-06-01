ATELIER AUTO-MASSAGE VENTRE Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER AUTO-MASSAGE VENTRE Saint-Brevin-les-Pins mardi 9 juin 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER AUTO-MASSAGE VENTRE
7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-06-09 19:00:00
Date(s) :
2026-06-09
ATELIER AUTO-MASSAGE VENTRE
Pourquoi participer à cet atelier ??
Le ventre est souvent considéré comme notre premier centre émotionnel. L’auto-massage inspiré la méthode traditionnel chinoise est un pratique douce qui aide à retrouver confort et légèreté.
Les bienfaits sont
Une meilleure digestion
Réduit les ballonnements
Relâche les tensions abdominales
Réduit le stress
Stimule le système lymphatique
Soulage les douleurs menstruelles
Un moment rien que pour vous !!!
Sur réservation par téléphone au 06 71 08 36 66. .
7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 08 36 66
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English :
L’événement ATELIER AUTO-MASSAGE VENTRE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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