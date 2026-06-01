Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER AUTO-MASSAGE VENTRE Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER AUTO-MASSAGE VENTRE Saint-Brevin-les-Pins mardi 9 juin 2026.

Adresse : 7 allée de la Plage

Ville : 44250 Saint-Brevin-les-Pins

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER AUTO-MASSAGE VENTRE

7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-06-09 19:00:00

Date(s) :
2026-06-09

ATELIER AUTO-MASSAGE VENTRE
Pourquoi participer à cet atelier ??
Le ventre est souvent considéré comme notre premier centre émotionnel. L’auto-massage inspiré la méthode traditionnel chinoise est un pratique douce qui aide à retrouver confort et légèreté.
Les bienfaits sont  
Une meilleure digestion
Réduit les ballonnements
Relâche les tensions abdominales
Réduit le stress
Stimule le système lymphatique
Soulage les douleurs menstruelles

Un moment rien que pour vous !!!

Sur réservation par téléphone au 06 71 08 36 66.   .

7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 08 36 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ATELIER AUTO-MASSAGE VENTRE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin

À voir aussi à Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique)