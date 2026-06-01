Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER AUTO-MASSAGE VENTRE

7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:00:00

fin : 2026-06-09 19:00:00

Date(s) :

2026-06-09

ATELIER AUTO-MASSAGE VENTRE

Pourquoi participer à cet atelier ??

Le ventre est souvent considéré comme notre premier centre émotionnel. L’auto-massage inspiré la méthode traditionnel chinoise est un pratique douce qui aide à retrouver confort et légèreté.

Les bienfaits sont

Une meilleure digestion

Réduit les ballonnements

Relâche les tensions abdominales

Réduit le stress

Stimule le système lymphatique

Soulage les douleurs menstruelles

Un moment rien que pour vous !!!

Sur réservation par téléphone au 06 71 08 36 66. .

7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 08 36 66

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English :

L’événement ATELIER AUTO-MASSAGE VENTRE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin