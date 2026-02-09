Atelier autoportrait avec Céline Commençais Médiathèque Parthenay Parthenay

Atelier autoportrait avec Céline Commençais

Atelier autoportrait avec Céline Commençais Médiathèque Parthenay Parthenay samedi 7 mars 2026.

Atelier autoportrait avec Céline Commençais

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07

Céline Commençais, vous guidera pour réaliser votre portrait de manière très simple. Apportez votre miroir, oubliez vos complexes et réalisez votre autoportrait réaliste ou caricatural !
Public familial sur inscription   .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42  mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier autoportrait avec Céline Commençais Parthenay a été mis à jour le 2026-02-05 par CC Parthenay Gâtine