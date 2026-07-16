Atelier autour de l’exposition « Trajectoire », La Gerbetière – Maison Audubon, Couëron

Informations pratiques

Atelier autour de l’exposition « Trajectoire » Dimanche 16 août, 15h30 La Gerbetière – Maison Audubon Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-16T15:30:00+02:00 – 2026-08-16T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-16T15:30:00+02:00 – 2026-08-16T17:30:00+02:00

Tout l’été et dès le 6 juin, venez découvrir à la Gerbetière le travail artistique et biographique de l’artiste figurative Amandine Sourisseau.

En complément, Amandine Sourisseau vient animer un atelier de 2 heures autour de sa pratique artistique.

Dimanche 16 août, 15h30-17h30

La Gerbetière – Maison Audubon, 1 rue des Bergeronnettes

Gratuit

Jeunes, adultes

>> S’inscrire

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L’artiste Amandine Sourisseau vient animer un atelier de 2 heures autour de sa pratique artistique.