Exposition « Trajectoire » d’Amandine Sourisseau La Gerbetière – Maison Audubon Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Tout l’été et dès le 6 juin, venez découvrir à la Gerbetière le travail artistique et biographique de l’artiste figurative Amandine Sourisseau.« TRAJECTOIRE » est un projet artistique qui retrace les trajectoires de femmes photographes du début du XXe siècle. Amandine Sourisseau représente les phénomènes ou les facteurs remarquables qui structurent la trajectoire de chacune de ces femmes. Dans quelle mesure le parcours de vie d’une artiste façonne son rapport au monde et son regard artistique ? Chaque tableau collage unique, réalisé par des techniques mixtes sur papier, représente une traversée singulière, parfois rocambolesque, à l’esthétique léchée, intense, étrange, romanesque, miséreuse ou encore militante. Venez faire la connaissance de ces sept femmes artistes, dont les engagements artistiques ont largement contribué à l’émancipation des femmes et de leurs droits, à travers le regard d’Amandine Sourisseau : Tina Modotti (1896-1942)Vivian Maier (1926-2009)Anita Conti (1899-1997)Lee Miller (1907-1977)Diane Arbus (1923-1971)Claude Cahun (1894-1954)Germaine Krull (1897-1985)Infos pratiques Vernissage jeudi 4 juin à 18h.Du 6 juin au 30 août 2026, les samedis et dimanches de 15h à 18h.La Gerbetière – Maison Audubon, 1 rue des Bergeronnettes, CouëronAccès libre et gratuit.

La Gerbetière – Maison Audubon Couëron 44220



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