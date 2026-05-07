Atelier West Coast Swing + Soirée WCS La Fraterne Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 20:00 –

Gratuit : non 5 € Atelier / 5 € Soirée + conso 5 € Atelier / 5 € Soirée + conso de courtoisieSans réservationPaiement en espèces SVP Adulte

20h-21h : ATELIER West Coast Swing tous niveauxAttention, ce n’est pas une initiation. Vous devez déjà prendre des cours et avoir de bonnes bases. 21h-1h : SOIREE WCS, ouverte à tous Dress code Fleurs et Couleurs Grande salle climatiséeBar et restauration sur placeViens danser et te régaler à La Fraterne avec Nantes West !

La Fraterne Couëron 44220

06 44 75 99 61



Afficher la carte du lieu La Fraterne et trouvez le meilleur itinéraire

