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Atelier West Coast Swing + Soirée WCS La Fraterne Couëron

Atelier West Coast Swing + Soirée WCS La Fraterne Couëron

Atelier West Coast Swing + Soirée WCS La Fraterne Couëron jeudi 4 juin 2026.

Lieu : La Fraterne

Adresse : 2 rue des grandes bosses Couëron

Ville : 44220 Couëron

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 20:00

Tarif : 5 € Atelier / 5 € Soirée + conso 5 € Atelier / 5 € Soirée + conso de courtoisieSans réservationPaiement en espèces SVP

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 20:00 –
Gratuit : non 5 € Atelier / 5 € Soirée + conso 5 € Atelier / 5 € Soirée + conso de courtoisieSans réservationPaiement en espèces SVP Adulte 

20h-21h : ATELIER West Coast Swing tous niveauxAttention, ce n’est pas une initiation. Vous devez déjà prendre des cours et avoir de bonnes bases. 21h-1h : SOIREE WCS, ouverte à tous Dress code Fleurs et Couleurs Grande salle climatiséeBar et restauration sur placeViens danser et te régaler à La Fraterne avec Nantes West !

La Fraterne Couëron 44220
06 44 75 99 61


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