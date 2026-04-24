Les Éphémères d’été La Gerbetière – Maison Audubon Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 14:30 – 20:00

Gratuit : oui En famille, Adulte, Jeune Public, Tout public

SamediTRAJECTOIRE (exposition) Amandine Sourisseau, de 15 h à 18 h, vernissage jeudi 4 juin à 18 h LA GUINGUETTE MAGIQUE (magie) Compagnie du Dr Troll, de 14 h 30 à 16 h et de 17 h à 18 h 30, dès 5 ans. AVEC UN GRAND F (théâtre de rue) Compagnie Les Gamettes, à 16 h 15 (durée 45 mn), dès 5 ans CLINCH (cirque) Compagnie l’Éolienne, à 18 h 45 (durée 30 mn), dès 7 ans KALBANIK’S ORCHESTRA (fanfare) Compagnie l’Éolienne, à 19 h 15 (durée 1 h), tout public DIMANCHETRAJECTOIRE (exposition) Amandine Sourisseau, de 15 h à 18 , vernissage jeudi 4 juin à 18 h LA GUINGUETTE MAGIQUE (magie) Compagnie du Dr Troll, de 14 h 30 à 16 h et de 17 h à 18 h 30, dès 5 ans. BPM (concert jonglé) Compagnie POC, à 16 h 15 (durée 55 minutes), dès 5 ans LES FEMMES AUX YEUX OUVERTS SONT DANGEREUSES (chanson) Quartet Buccal, à 16 h 15 (durée 55 m,, tout public

La Gerbetière – Maison Audubon Couëron 44220



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