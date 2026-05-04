Tremplin Parazic #10 Espace de la Tour à Plomb Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 18:00 –

Gratuit : oui Gratuit Tout public, Personne en situation de handicap

Rendez-vous vendredi 12 juin et samedi 13 juin 2026, à l’espace de la Tour à Plomb. Vendredi 12 juin 2026 A partir de 18h : Kokopeli, duo complice aux influences folk, blues et world,Enfant Bulle, entre rap et variété française à la plume incisive.Jalouse, duo électro-pop aux accents mélancoliques et dansants,Twenty One Cigarettes, groupe rock couëronnais de retour sur scène. + Section Steel Drum de l’amicale laïque de Couëron Centre+ atelier APESH (personnes en situation de handicap) de l’école de musique. Samedi 13 juin 2026 A partir de 16h :Le Tremplin mettra à l’honneur quatre formations en compétition, aux univers variés entre rock indé, folk, pop électro et hip-hop. Les groupes seront évalués par un jury composé de professionnels de la musique et par le public, qui décernera son propre prix.Le trio électro-pop organique Dear, vainqueur 2025, conclura la soirée.Plus d’infos

Espace de la Tour à Plomb Couëron 44220

02 40 38 51 87 culture@mairie-coueron.fr



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