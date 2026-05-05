Atelier West Coast Swing + Soirée WCS, La Fraterne, Couëron
Atelier West Coast Swing + Soirée WCS, La Fraterne, Couëron jeudi 4 juin 2026.
Atelier West Coast Swing + Soirée WCS Jeudi 4 juin, 20h00 La Fraterne Loire-Atlantique
5 € Atelier / 5 € Soirée + conso
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:59:00+02:00
20h-21h : ATELIER West Coast Swing tous niveaux
Attention, ce n’est pas une initiation. Vous devez déjà prendre des cours et avoir de bonnes bases.
21h-1h : SOIREE WCS, ouverte à tous
Dress code Fleurs et Couleurs
Grande salle climatisée
Bar et restauration sur place
Viens danser et te régaler à La Fraterne avec Nantes West !
La Fraterne 2 rue des grandes bosses Couëron Couëron 44220 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 25 30 29 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 44 75 99 61 »}, {« type »: « email », « value »: « nantes.west.44@gmail.com »}]
Atelier tous niveaux + Soirée WCS west coast wcs
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