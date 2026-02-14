Atelier autour du papier à LaCabane RD 48 Pont-l’Évêque
Atelier autour du papier à LaCabane RD 48 Pont-l’Évêque jeudi 6 août 2026.
Pont-l’Évêque
Atelier autour du papier à LaCabane
RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Fabrication d’origami
A partir de 7 ans
Création et fabrication d’origami pour créer une guirlande. .
RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr
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English : Atelier autour du papier à LaCabane
Origami-making
L’événement Atelier autour du papier à LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Terre d’Auge Tourisme
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