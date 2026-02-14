Atelier autour du papier à LaCabane RD 48 Pont-l’Évêque jeudi 6 août 2026.

Pont-l’Évêque

Atelier autour du papier à LaCabane

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:30:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Fabrication d’origami

A partir de 7 ans

Création et fabrication d’origami pour créer une guirlande. .

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

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English : Atelier autour du papier à LaCabane

Origami-making

L’événement Atelier autour du papier à LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Terre d’Auge Tourisme