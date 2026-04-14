Enchastrayes

Atelier autour du pastoralisme

Office de Tourisme Enchastrayes Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-22

À l’occasion de l’Année internationale des parcours et éleveurs pastoraux, découvrez le pastoralisme puis fabriquez votre propre animal, soit en papier pour l’intégrer dans un théâtre d’ombres, soit en laine feutrée.

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Office de Tourisme Enchastrayes 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 75 15 39 74

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English :

To mark the International Year of Pastoral Breeders and Rangelands, find out more about pastoralism, then make your own animal, either out of paper for a shadow play, or out of felted wool.

L’événement Atelier autour du pastoralisme Enchastrayes a été mis à jour le 2026-04-14 par Ubaye Tourisme