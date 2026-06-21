AGENDA · Paucourt
atelier avion japonais en forme de rapaces Paucourt
mercredi 29 juillet 2026 · Paucourt
Informations pratiques
Paucourt
atelier avion japonais en forme de rapaces
94 Rue de l’Église Paucourt Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
atelier avion japonais en forme de rapaces
Rapaces et forêt, Présentation par l’ONF des rapaces et de leur action de préservation des rapaces .
94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59
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English :
Japanese aircraft workshop shaped like birds of prey
L’événement atelier avion japonais en forme de rapaces Paucourt a été mis à jour le 2026-06-21 par OT MONTARGIS
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