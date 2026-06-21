Informations pratiques

Paucourt

atelier avion japonais en forme de rapaces

94 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

atelier avion japonais en forme de rapaces

Rapaces et forêt, Présentation par l’ONF des rapaces et de leur action de préservation des rapaces .

94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59

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English :

Japanese aircraft workshop shaped like birds of prey

L’événement atelier avion japonais en forme de rapaces Paucourt a été mis à jour le 2026-06-21 par OT MONTARGIS