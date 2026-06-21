Paucourt

Spectacle de vol de rapaces

94 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 11:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Spectacle de vol de rapaces

Deux fauconniers passionnés vous accueillent avec 7 à 10 rapaces majestueux aigles, faucons, chouettes et buses… de véritables Seigneurs des Airs ! Découvrez leur campement, approchez les rapaces de près, échangez avec les professionnels et assistez à 3 animations pédagogiques interactives. Découvrez les secrets du vol, des techniques de chasse, de la relation homme-oiseau. Démonstrations commentées et interactions avec les oiseaux. Venez vivre une rencontre inoubliable avec les maîtres du ciel ! Tout public à partir de 5 ans. .

94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59

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English :

Birds of Prey Flight Show

L’événement Spectacle de vol de rapaces Paucourt a été mis à jour le 2026-06-21 par OT MONTARGIS