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Spectacle de vol de rapaces Paucourt

Spectacle de vol de rapaces Paucourt

Spectacle de vol de rapaces Paucourt mercredi 22 juillet 2026.

Adresse
94 Rue de l'Église
Ville
45200 Paucourt
Département
Loiret
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
11:30:00
Tarif

Paucourt

Spectacle de vol de rapaces

94 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 11:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Spectacle de vol de rapaces
Deux fauconniers passionnés vous accueillent avec 7 à 10 rapaces majestueux aigles, faucons, chouettes et buses… de véritables Seigneurs des Airs ! Découvrez leur campement, approchez les rapaces de près, échangez avec les professionnels et assistez à 3 animations pédagogiques interactives. Découvrez les secrets du vol, des techniques de chasse, de la relation homme-oiseau. Démonstrations commentées et interactions avec les oiseaux. Venez vivre une rencontre inoubliable avec les maîtres du ciel ! Tout public à partir de 5 ans.   .

94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59 

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English :

Birds of Prey Flight Show

L’événement Spectacle de vol de rapaces Paucourt a été mis à jour le 2026-06-21 par OT MONTARGIS

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