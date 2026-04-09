Atelier Baby gym Maison de quartier La Bellangerais Rennes Jeudi 16 avril, 09h30, 10h30 Ille-et-Vilaine

Prenez part à un moment ludique à partager avec votre enfant !

Prenez part à un moment ludique à partager avec votre enfant !

Au programme : bouger, grimper, ramper, explorer… grâce à des petits parcours et des jeux adaptés, les tout-petits découvrent leurs capacités en s’amusant, à leur rythme et en toute sécurité.

Deux créneaux sont proposés dans la matinée : de 9h30 à 10h15 ou de 10h30 à 11h15.

Atelier proposé par Delphine Canhoto

Jeudi 16 AVRIL 2026

Maison de Quartier Bellangerais

️ Gratuit

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-16T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-16T11:15:00.000+02:00

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0299272110

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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