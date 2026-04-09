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Atelier Baby gym Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Atelier Baby gym Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Atelier Baby gym Maison de quartier La Bellangerais Rennes jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Maison de quartier La Bellangerais

Adresse : 5 rue du Morbihan 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Atelier Baby gym Maison de quartier La Bellangerais Rennes Jeudi 16 avril, 09h30, 10h30 Ille-et-Vilaine

Prenez part à un moment ludique à partager avec votre enfant !

Prenez part à un moment ludique à partager avec votre enfant !
Au programme : bouger, grimper, ramper, explorer… grâce à des petits parcours et des jeux adaptés, les tout-petits découvrent leurs capacités en s’amusant, à leur rythme et en toute sécurité.
Deux créneaux sont proposés dans la matinée : de 9h30 à 10h15 ou de 10h30 à 11h15.
Atelier proposé par Delphine Canhoto
Jeudi 16 AVRIL 2026
Maison de Quartier Bellangerais
️ Gratuit
Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-16T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-16T11:15:00.000+02:00

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 0299272110

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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