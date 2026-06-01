Atelier Babys Musiciens Parking de la ZAC du Match Hettange-Grande samedi 20 juin 2026.

Hettange-Grande

Atelier Babys Musiciens

Parking de la ZAC du Match 16 Rue des Métiers Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 10:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Les bébés aussi font la fête de la musique !

La café créatif Art à Miss vous invite à célébrer la fête de la musique avec votre enfant.

Christelle vous propose un éveil musical et psychomoteur à travers le jeu, le mouvement et le sons.

Places limitées, sur réservation.Enfants

24 .

Parking de la ZAC du Match 16 Rue des Métiers Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 75 69 contact@artamiss.fr

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English :

Babies celebrate music too!

The Art à Miss creative café invites you to celebrate the feast of music with your child.

Christelle will introduce you to music and psychomotor skills through play, movement and sound.

Places limited, by reservation.

L’événement Atelier Babys Musiciens Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS