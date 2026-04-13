Atelier-balade : Le chemin qui n’existait pas, Écomusée départemental des 4 Frères, Le Beausset

Atelier-balade : Le chemin qui n’existait pas Samedi 27 juin, 17h00 Écomusée départemental des 4 Frères Var

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Découvrez des espaces tout proches que nos habitudes nous empêchent de voir ! Nous nous interdisons de reprendre deux fois le même chemin, transformant chaque recoin oublié en opportunité. Apprenez à lire les traces de la vie sauvage, à improviser un petit outil ou à tresser avec les matériaux offerts par la nature. Un moment pour réapprendre l’observation et développer l’adaptabilité.

Dès 6 ans. Les enfants sont accompagnés d’un adulte.

Prévoir chapeau, vêtement souple et gourde d’eau.

Écomusée départemental des 4 Frères 2466 chemin de Signes à Ollioules 83330 Le Beausset Le Beausset 83330 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 83 95 18 50 »}, {« type »: « email », « value »: « ed4f@var.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://var.fr/web/departement-du-var/ecomusee-4freres »}]

C’est une invitation à briser la routine et à laisser le paysage guider nos pas. balade atelier

©Var