Exposition « Des collines et des Hommes », Écomusée départemental des 4 Frères, Le Beausset

Exposition « Des collines et des Hommes » 26 – 28 juin Écomusée départemental des 4 Frères Var

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

L’exposition « Des collines et des Hommes » met en lumière l’héritage provençal, notamment les nombreuses activités agricoles et forestières pratiquées sur les domaines comme celui des 4 Frères jusqu’au milieu du XXe siècle : vie pastorale, culture des céréales et de la vigne, mais aussi les productions aujourd’hui disparues telles que les charbonnières, les fours à chaux, les fours à cade, ou encore la poix. La maîtrise du feu dans les collines était alors magistrale.

Poursuivez la visite sur le sentier d’interprétation du domaine des 4 Frères. Les vestiges bâtis entre le XVIIIe et le XXe siècle, sont les témoins des activités pratiquées autrefois. Suivez le parcours en 10 étapes pour les découvrir grandeur nature.

Parcours balisé en vert – 2,5km. Un livret complémentaire est disponible à l’accueil.

Écomusée départemental des 4 Frères 2466 chemin de Signes à Ollioules 83330 Le Beausset Le Beausset 83330 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 83 95 18 50 »}, {« type »: « email », « value »: « ed4f@var.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://var.fr/web/departement-du-var/ecomusee-4freres »}]

Sous le couvert forestier et les friches agricoles, se cachent les vestiges des activités agricoles, pastorales et forestières des siècles passés, en Basse Provence. patrimoine vernaculaire exposition

@Var