Atelier BD (à partir de 8 ans) BFM Beaubreuil Limoges

Atelier BD (à partir de 8 ans)

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Les enfants, à partir de 8 ans, sont invités à un atelier BD à Beaubreuil. Ils pourront découper et mélanger des BD de la bibliothèque pour créer leurs propres aventures !

Inscriptions au préalable et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60

