Atelier BD (à partir de 8 ans) BFM Beaubreuil Limoges

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
2026-04-17
Les enfants, à partir de 8 ans, sont invités à un atelier BD à Beaubreuil. Ils pourront découper et mélanger des BD de la bibliothèque pour créer leurs propres aventures !
BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
