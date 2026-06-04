Atelier BD Fabrique ta bande-dessinée au Musée numérique Office de Tourisme du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande
Atelier BD Fabrique ta bande-dessinée au Musée numérique Office de Tourisme du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande jeudi 16 juillet 2026.
Sainte-Foy-la-Grande
Atelier BD Fabrique ta bande-dessinée au Musée numérique
Office de Tourisme du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-20
Atelier BD Fabrique ta bande-dessinée au musée numérique Jeudi 16 Juillet et jeudi 20 Août 2026 de 14h30 à 16h30.
Création d’une bande dessinée numérique sur tablette. Après une petite présentation de la bande-dessinée et des
termes techniques, les enfants pourront créer eux-mêmes leur histoire sous forme de bande-dessinée numérique. Les bandes-dessinés seront ensuite imprimées et ils pourront repartir avec leur travail.
SUR RESERVATION OBLIGATOIRE au 05 57 46 03 00 A PARTIR DE 10 ANS ENTREE GRATUITE .
Office de Tourisme du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 tourisme@paysfoyen.fr
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English : Atelier BD Fabrique ta bande-dessinée au Musée numérique
L’événement Atelier BD Fabrique ta bande-dessinée au Musée numérique Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays Foyen
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