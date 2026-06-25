Balade douce à vélo en famille Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande
Balade douce à vélo en famille Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande lundi 27 juillet 2026.
Sainte-Foy-la-Grande
Balade douce à vélo en famille
Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:30:00
fin : 2026-07-27 12:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Balade douce à vélo en famille avec l’Association Cycles et Partage.
A partir de 7 ans , enfants accompagnés d’un adulte
Obligation casque, vélo en état de marche . .
Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 71 11 49
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English : Balade douce à vélo en famille
L’événement Balade douce à vélo en famille Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays Foyen
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