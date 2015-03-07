Atelier Bêtes à part – le jeu géant à composer Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux
Atelier Bêtes à part – le jeu géant à composer Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux samedi 7 mars 2026.
Atelier Bêtes à part – le jeu géant à composer Samedi 7 mars 2026, 15h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne
Accès libre, en continu
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T15:00:00 – 2026-03-07T17:00:00
Fin : 2026-03-07T15:00:00 – 2026-03-07T17:00:00
Sam. 07 mar. – 15h
Plumes, pattes, becs, ailes… Autour de toi, un bestiaire en morceaux n’attend plus que ton imagination pour reprendre vie ! Pas besoin de mode d’emploi — ici, tout est permis !
Âge 4+ | Accès libre
Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]
Avec Gaelle Allart – dans le cadre de l’exposition Les bêtes au bois dormant culture Tinqueux