Atelier Bêtes à part – le jeu géant à composer Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Atelier Bêtes à part – le jeu géant à composer Samedi 7 mars 2026, 15h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Accès libre, en continu

Début : 2026-03-07T15:00:00 – 2026-03-07T17:00:00

Fin : 2026-03-07T15:00:00 – 2026-03-07T17:00:00

Sam. 07 mar. – 15h

Plumes, pattes, becs, ailes… Autour de toi, un bestiaire en morceaux n’attend plus que ton imagination pour reprendre vie ! Pas besoin de mode d’emploi — ici, tout est permis !

Âge 4+ | Accès libre

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

Avec Gaelle Allart – dans le cadre de l’exposition Les bêtes au bois dormant culture Tinqueux