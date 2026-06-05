Joncherey

Atelier bien-être en nature

Joncherey Territoire de Belfort

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Profiter d’une balade sophrologique et des ateliers de Céline (masques, feuilles…) pour tester les bienfaits de la marche en plein air combinée à des exercices de respiration. Une association bénéfique pour la santé, pour reconnecter le corps et l’esprit à tous les éléments qui nous entourent.

A partir de 8 ans. Prévoir baskets et serviette.

Sur inscription .

Joncherey 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Atelier bien-être en nature

L’événement Atelier bien-être en nature Joncherey a été mis à jour le 2026-06-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)