Atelier Bijoux et Champagne 17 rue des Lombards Trigny

Trigny

Atelier Bijoux et Champagne

17 rue des Lombards 17 Rue des Lombards Trigny Marne

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-28 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Tout public

Une matinée pétillante entre créativité & dégustation.

Rejoignez nous pour un moment unique autour des bijoux et du champagne. Créez votre bijou (bagues ou bracelet) et dégustez trois cuvées de champagne avec visite de cave.

Déroulé de la matinée

⏰ 9h30 10h30 atelier 1 bracelet ou 2 bagues (création libre)

⏰ 10h30 12h00 visite de cave & dégustation de 3 cuvées .

17 rue des Lombards 17 Rue des Lombards Trigny 51140 Marne Grand Est

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English : Atelier Bijoux et Champagne

L’événement Atelier Bijoux et Champagne Trigny a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT de la Marne