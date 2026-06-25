Atelier Bingo en musique intergénérationnel Rue des Quatre Saisons Saint-Vincent-sur-Jard mardi 21 juillet 2026.

Saint-Vincent-sur-Jard

Atelier Bingo en musique intergénérationnel

Rue des Quatre Saisons Accueil de loisirs des 4 saisons Saint-Vincent-sur-Jard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

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Rue des Quatre Saisons Accueil de loisirs des 4 saisons Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Atelier Bingo en musique intergénérationnel Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral