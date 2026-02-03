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Atelier biquette et fabrication de faisselle Route de Champs Saint-Bris-le-Vineux

mercredi 21 octobre 2026 · Route de Champs · Saint-Bris-le-Vineux

Atelier biquette et fabrication de faisselle Route de Champs Saint-Bris-le-Vineux

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Route de Champs
Adresse
La Ferme de Claire Ecosystème Ulteria
Ville
89530 Saint-Bris-le-Vineux
Département
Yonne
Tarif

Saint-Bris-le-Vineux

Atelier biquette et fabrication de faisselle

Route de Champs La Ferme de Claire Ecosystème Ulteria Saint-Bris-le-Vineux Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:30:00
fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28 2026-12-23 2026-12-30

Découverte de la chèvrerie et de la fromagerie, fabrication de votre faisselle puis dégustation. Tout public, à partir de 3 ans.   .

Route de Champs La Ferme de Claire Ecosystème Ulteria Saint-Bris-le-Vineux 89530 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   accueil@ferme-claire.fr

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English : Atelier biquette et fabrication de faisselle

L’événement Atelier biquette et fabrication de faisselle Saint-Bris-le-Vineux a été mis à jour le 2026-02-03 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)