Montheries

Atelier boissonerie et apéro sauvage

4 ruelle Morlot Montheries Haute-Marne

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Tout public

Sortie botanique, cueillette, cuisine, repas partagé et préparation de délices floraux et de breuvages à base de plantes sauvage. .

4 ruelle Morlot Montheries 52330 Haute-Marne Grand Est +33 3 23 94 20 31 lechemindessences@gmail.com

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English :

L’événement Atelier boissonerie et apéro sauvage Montheries a été mis à jour le 2026-05-11 par Antenne des Trois Forêts