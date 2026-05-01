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Atelier boissonerie et apéro sauvage Montheries

Atelier boissonerie et apéro sauvage Montheries

Atelier boissonerie et apéro sauvage Montheries samedi 16 mai 2026.

Adresse : 4 ruelle Morlot

Ville : 52330 Montheries

Département : Haute-Marne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : 60 60 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montheries

Atelier boissonerie et apéro sauvage

4 ruelle Morlot Montheries Haute-Marne

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Tout public
Sortie botanique, cueillette, cuisine, repas partagé et préparation de délices floraux et de breuvages à base de plantes sauvage.   .

4 ruelle Morlot Montheries 52330 Haute-Marne Grand Est +33 3 23 94 20 31  lechemindessences@gmail.com

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English :

L’événement Atelier boissonerie et apéro sauvage Montheries a été mis à jour le 2026-05-11 par Antenne des Trois Forêts

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