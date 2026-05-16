Informations pratiques

Vaudrémont

Vide maison collectif à Vaudremont

Mairie de Vaudremont Vaudrémont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

Plusieurs maisons participantes collections, linge, bibelots, outils, jouets… il y en aura pour tous les goûts !

Les maisons participantes seront signalées par des ballons et els adresses seront diffusées le jour J aux entrées du village. .

Mairie de Vaudremont Vaudrémont 52330 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 42 83

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English :

L’événement Vide maison collectif à Vaudremont Vaudrémont a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne