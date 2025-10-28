Atelier Bonbon et Chocolat Les Ateliers du Goût Foussais-Payré

Atelier Bonbon et Chocolat

Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine Foussais-Payré Vendée

Début : 2026-01-17 09:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-17 2026-01-31

L’atelier Bonbon & Chocolat est considéré comme un Atelier Expert, il est possible d’y participer à partir de 12 ans.

Lors de cet atelier qui dure environ 2h, vous allez réaliser votre boite ou ballotin de chocolats personnel.

Nous allons donc ensemble produire différents chocolats puis remplir une boite ou un ballotin.

Tarif 37€

Sur réservation .

English :

The Bonbon & Chocolat workshop is considered an Expert Workshop, and can be attended by people aged 12 and over.

German :

Der Workshop Bonbon & Schokolade gilt als Expert-Atelier, die Teilnahme ist ab 12 Jahren möglich.

Italiano :

Il laboratorio Bonbon & Chocolat è considerato un laboratorio per esperti e può essere frequentato da persone di età superiore ai 12 anni.

Espanol :

El taller Bombones y chocolates se considera un taller para expertos, al que pueden asistir personas mayores de 12 años.

