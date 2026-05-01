ATELIER BOUGIES pour adultes chez Suzy & Jackie Centre-ville Perros-Guirec

Perros-Guirec

ATELIER BOUGIES pour adultes chez Suzy & Jackie

Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Venez passer un moment créatif et gourmand, une boisson offerte tout en réalisant un bouquet parfumé composé de 6 fleurs en cire.

Inscription chez Suzy et Jackie ou par téléphone. .

Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 08 47 34

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English :

L’événement ATELIER BOUGIES pour adultes chez Suzy & Jackie Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Perros-Guirec