Finale Ligue des Champions au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec
Finale Ligue des Champions au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec samedi 30 mai 2026.
Perros-Guirec
Finale Ligue des Champions au Café Breton !
Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
ATTENTION AU BUUUUUUUT LES COPAINS !
Samedi 30 mai, on vous prépare une soirée de folie au café !
PSG VS ARSENAL !
Un maillot du PSG à gagner sous tirage au sort.
Un match qui promet des émotions fortes à vivre entre potes, en famille ou avec toute ta team.
Le service démarre dès 19h00, alors viens prendre des forces avec nos smash burgers bien fat et nos tapas à partager.
Grand écran, bonne ambiance et cris de supporters au programme… on vous attend nombreux.
Samedi 30 mai à partir de 18h.
Restauration de 19h à 21h.
Entrée gratuite, sans réservation. .
Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
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English :
L’événement Finale Ligue des Champions au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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