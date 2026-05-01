Finale Ligue des Champions au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec

Perros-Guirec

Finale Ligue des Champions au Café Breton !

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

ATTENTION AU BUUUUUUUT LES COPAINS !

Samedi 30 mai, on vous prépare une soirée de folie au café !

PSG VS ARSENAL !

Un maillot du PSG à gagner sous tirage au sort.

Un match qui promet des émotions fortes à vivre entre potes, en famille ou avec toute ta team.

Le service démarre dès 19h00, alors viens prendre des forces avec nos smash burgers bien fat et nos tapas à partager.

Grand écran, bonne ambiance et cris de supporters au programme… on vous attend nombreux.

Samedi 30 mai à partir de 18h.

Restauration de 19h à 21h.

Entrée gratuite, sans réservation. .

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

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English :

L’événement Finale Ligue des Champions au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Perros-Guirec