Retransmission Finale Ligue des Champions Le Celtic Centre-ville Perros-Guirec
Retransmission Finale Ligue des Champions Le Celtic Centre-ville Perros-Guirec samedi 30 mai 2026.
Perros-Guirec
Retransmission Finale Ligue des Champions Le Celtic
Centre-ville 1 place de l’Hôtel de Ville Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Retransmission de la Finale de la Ligue des Champions sur écran géant au Celtic ! .
Centre-ville 1 place de l’Hôtel de Ville Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 23 79
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English :
L’événement Retransmission Finale Ligue des Champions Le Celtic Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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