Retransmission Finale Ligue des Champions Le Celtic Centre-ville Perros-Guirec

Perros-Guirec

Retransmission Finale Ligue des Champions Le Celtic

Centre-ville 1 place de l’Hôtel de Ville Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Retransmission de la Finale de la Ligue des Champions sur écran géant au Celtic ! .

Centre-ville 1 place de l’Hôtel de Ville Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 23 79

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English :

L’événement Retransmission Finale Ligue des Champions Le Celtic Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Perros-Guirec