Atelier bouquet final HARDIVILLIERS-EN-VEXIN La Corne-en-Vexin

Atelier bouquet final

HARDIVILLIERS-EN-VEXIN 2 RUE AVRON La Corne-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:00:00

fin : 2026-09-10 20:30:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-09-10 2026-09-11

La compagnie des vagabondes prépare sa fête de départ, son bouquet final sur le territoire du Vexin-Thelle ! Le 12 septembre de 15h à 22h et plus si affinités, les artistes de la Cie des Vagabondes investiront la m

Maison Avron.

Nos clownes fabuleuses recherchent des amateur.ices de poésie, du rire et de la création pour inventer avec elles ces moments uniques ! Les ateliers vous permettront de créer et répéter en musique, clown, dessin, chanson, écriture, … chacun y trouvera son bonheur.

N’hésitez pas à vous inscrire, peu importe votre âge, votre expérience, nous

vous attendons !

HARDIVILLIERS-EN-VEXIN 2 RUE AVRON La Corne-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 15 15 culture@vexinthelle.com

English :

The Compagnie des Vagabondes prepares its farewell party, its final bouquet on the Vexin-Thelle territory! On September 12, from 3pm to 10pm and beyond, the artists of the Cie des Vagabondes will take over the m

Maison Avron.

Our fabulous clowns are looking for lovers of poetry, laughter and creativity to invent these unique moments with them! The workshops will enable you to create and rehearse in music, clowning, drawing, song, writing? there’s something for everyone.

Don’t hesitate to sign up, whatever your age or experience, we’re

we look forward to seeing you!

L’événement Atelier bouquet final La Corne-en-Vexin a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre