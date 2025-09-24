Atelier Bouquet Worshop Saint-Christophe-le-Chaudry

Atelier Bouquet Worshop Saint-Christophe-le-Chaudry mercredi 24 septembre 2025.

Atelier Bouquet Worshop

Saint-Christophe-le-Chaudry Cher

Tarif : 38 – 38 – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-24 14:30:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-24 2025-10-15 2025-11-19 2025-12-03 2025-12-20 2026-01-14 2026-02-18 2026-03-11 2026-04-08 2026-05-27 2026-06-10

Envie de laisser parler votre créativité ?

Rejoignez-nous pour un moment convivial et inspirant autour des fleurs.

Atelier mensuel de 14h à 17h animé par Catherine Jojaux Corseli.

Septembre, cadre de graminée. Octobre, bouquet de ravenelles. Novembre, Sapin d’aiguilles. Décembre, couronne de Noël et centre de table de Noël. Janvier, une sphère au jardin. Février, un coeur en fleurs séchées. Mars, boîte à oeufs de printemps. Avril, bouteille fleurie. Mai, bouquet éventail fête des mères. Juin, couronne de foin et céréales. 38 .

Saint-Christophe-le-Chaudry 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 10 11 45 45 catherine@catherinejoyaux.com

English :

Want to let your creativity flow?

Join us for a convivial and inspiring moment around flowers.

German :

Haben Sie Lust, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen?

Begleiten Sie uns zu einem geselligen und inspirierenden Moment rund um die Blumen.

Italiano :

Volete dare sfogo alla vostra creatività?

Unitevi a noi per un momento di amicizia e ispirazione con i fiori.

Espanol :

¿Quiere dejar fluir su creatividad?

Únase a nosotros para disfrutar de un momento agradable e inspirador con flores.

L’événement Atelier Bouquet Worshop Saint-Christophe-le-Chaudry a été mis à jour le 2025-09-18 par OT CHATEAUMEILLANT