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AGENDA · Meilhards

Atelier Bracelet & Lithothérapie Meilhards

vendredi 31 juillet 2026 · Meilhards

Atelier Bracelet & Lithothérapie Meilhards

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
7 route de la Bafferie
Ville
19510 Meilhards
Département
Corrèze
Tarif
22 22 Tarif de base plein tarif

Meilhards

Atelier Bracelet & Lithothérapie

7 route de la Bafferie Meilhards Corrèze

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-24

Découvrez l’univers des pierres naturelles et créez un bracelet personnalisé selon vos ressentis. Un atelier créatif et intuitif autour des minéraux.

Tout le matériel nécessaire est fourni sur place même les boissons.
Venez avec des vêtements “qui ne craignent rien” et de quoi attacher vos cheveux.

Réservation obligatoire
➔ Par téléphone au 06.89.55.24.09
➔ Via Facebook sur ma page L’Atelier Vivant d’Adeline

Possibilité d’offrir un atelier grâce aux cartes cadeaux.
Si vous souhaitez partager un moment particulier, les ateliers peuvent être privatisés pour des événements comme un anniversaire, un EVJF ou simplement un temps entre proches.   .

7 route de la Bafferie Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 55 24 09  atelier.vivant.adeline@gmail.com

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English : Atelier Bracelet & Lithothérapie

L’événement Atelier Bracelet & Lithothérapie Meilhards a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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