Atelier Bracelet & Lithothérapie Meilhards
vendredi 31 juillet 2026 · Meilhards
Informations pratiques
Meilhards
Atelier Bracelet & Lithothérapie
7 route de la Bafferie Meilhards Corrèze
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-24
Découvrez l’univers des pierres naturelles et créez un bracelet personnalisé selon vos ressentis. Un atelier créatif et intuitif autour des minéraux.
Tout le matériel nécessaire est fourni sur place même les boissons.
Venez avec des vêtements “qui ne craignent rien” et de quoi attacher vos cheveux.
Réservation obligatoire
➔ Par téléphone au 06.89.55.24.09
➔ Via Facebook sur ma page L’Atelier Vivant d’Adeline
Possibilité d’offrir un atelier grâce aux cartes cadeaux.
Si vous souhaitez partager un moment particulier, les ateliers peuvent être privatisés pour des événements comme un anniversaire, un EVJF ou simplement un temps entre proches. .
7 route de la Bafferie Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 55 24 09 atelier.vivant.adeline@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Bracelet & Lithothérapie
L’événement Atelier Bracelet & Lithothérapie Meilhards a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Meilhards (Corrèze)
- Rencontres Littéraires Salle polyvalente Meilhards 19 juillet 2026
- Atelier Savon Meilhards 22 juillet 2026
- Atelier Pyrogravure Meilhards 23 juillet 2026
- Atelier illustration d’oracle Meilhards 24 juillet 2026
- Apero Concert Étang de la Besse Meilhards 25 juillet 2026