Informations pratiques

Meilhards

Belote d’été

Salle polyvalente Meilhards Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concours de belote, lot à tous les participants, inscription dès 13h30, début à 14h30, participation 10€.

11h30 à 13h30 repas froid (12€) sur réservation au 06 80 46 71 74.

Buvette. .

Salle polyvalente Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 46 71 74

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English : Belote d’été

L’événement Belote d’été Meilhards a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze