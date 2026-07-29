AGENDA · Meilhards
Belote d’été Meilhards
samedi 15 août 2026 · Meilhards
Informations pratiques
Meilhards
Belote d’été
Salle polyvalente Meilhards Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concours de belote, lot à tous les participants, inscription dès 13h30, début à 14h30, participation 10€.
11h30 à 13h30 repas froid (12€) sur réservation au 06 80 46 71 74.
Buvette. .
Salle polyvalente Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 46 71 74
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English : Belote d’été
L’événement Belote d’été Meilhards a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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