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AGENDA · Meilhards

Belote d’été Meilhards

samedi 15 août 2026 · Meilhards

Belote d’été Meilhards

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
19510 Meilhards
Département
Corrèze
Tarif

Meilhards

Belote d’été

Salle polyvalente Meilhards Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Concours de belote, lot à tous les participants, inscription dès 13h30, début à 14h30, participation 10€.
11h30 à 13h30 repas froid (12€) sur réservation au 06 80 46 71 74.
Buvette.   .

Salle polyvalente Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 46 71 74 

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English : Belote d’été

L’événement Belote d’été Meilhards a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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