Atelier bricolage fabrication d’une carte glace Médiathèque Au Bonheur des mots Chauvé
Atelier bricolage fabrication d’une carte glace Médiathèque Au Bonheur des mots Chauvé mercredi 10 juin 2026.
Chauvé
Atelier bricolage fabrication d’une carte glace
Médiathèque Au Bonheur des mots Allée du théâtre Chauvé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10 17:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Tu aimes faire du bricolage et créer des petits objets avec tes mains ? La médiathèque de Chauvé te propose un atelier bricolage viens fabriquer une carte avec le motif d’une glace pour célébrer l’arrivée de l’été et des grandes vacances
Au programme
choisi le modèle de ta carte
découpe le motif et réalise un format 3d
fabrique ta carte et personnalise la !
Pratique
atelier proposé aux enfants à partir de 6 ans
gratuit
sur inscription auprès de la médiathèque
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé .
Médiathèque Au Bonheur des mots Allée du théâtre Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 37 34 mediatheque@chauve.fr
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English :
Do you like crafting and creating small objects with your hands? Chauvé’s media library is offering you a craft workshop: come and make a card with an ice cream motif to celebrate the arrival of summer and the summer vacations
L’événement Atelier bricolage fabrication d’une carte glace Chauvé a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic
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