Atelier bricolage fabrication d’une carte glace Médiathèque Au Bonheur des mots Chauvé

Chauvé

Atelier bricolage fabrication d’une carte glace

Médiathèque Au Bonheur des mots Allée du théâtre Chauvé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-06-10 17:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Tu aimes faire du bricolage et créer des petits objets avec tes mains ? La médiathèque de Chauvé te propose un atelier bricolage viens fabriquer une carte avec le motif d’une glace pour célébrer l’arrivée de l’été et des grandes vacances

Au programme

choisi le modèle de ta carte

découpe le motif et réalise un format 3d

fabrique ta carte et personnalise la !

Pratique

atelier proposé aux enfants à partir de 6 ans

gratuit

sur inscription auprès de la médiathèque

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé .

Médiathèque Au Bonheur des mots Allée du théâtre Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 37 34 mediatheque@chauve.fr

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English :

Do you like crafting and creating small objects with your hands? Chauvé’s media library is offering you a craft workshop: come and make a card with an ice cream motif to celebrate the arrival of summer and the summer vacations

L’événement Atelier bricolage fabrication d’une carte glace Chauvé a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic