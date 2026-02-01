Atelier intergénérationnel de 3 à 99 ans Chauvé

Atelier intergénérationnel de 3 à 99 ans

Salle Killala Chauvé Loire-Atlantique

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-05-13 12:00:00

2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24

Atelier intergénérationnel qui propose de partager des activités culturelles, littéraires et créatives. Rendez-vous à Chauvé.

Tout au long de l’année, l’association vous propose des ateliers pour partager un moment convivial et ludique avec d’autres enfants et d’autres familles

de mars à fin juin la thématique sera les mots, les livres et l’imagination avec une rencontre avec une autrice Laetitia Le Saux le 29 avril notamment.

Salle Killala Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 88 73 88 54 clefdesfamilles44@gmail.com

English :

Intergenerational workshop to share cultural, literary and creative activities. See you in Chauvé.

